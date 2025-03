VILJAPUU / Harilik pirnipuu – ilus ja kasulik

Pirnipuud õitsevad mais, lehtede puhkemise ajal. Nende õied on valged, 6–9 kaupa kännastes ning kuni 3 cm läbimõõduga. Lehed on tumerohelised, nahkjad ja läikivad. Kuivades muutuvad need mustaks. Viljad valmivad üldiselt septembris-oktoobris. Mõned sordid sisaldavad kivisrakke, mis jäävad hamba alla krudisema, mõne pirnisordi viljad kipuvad juba puu otsas üle valmima ja jahuseks muutuma. Kuigi leidub sorte, mis käituvad eeskujulikumalt, on pirnipuu just nimetatud põhjuste tõttu saanud halvapoolse kuulsuse.