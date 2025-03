Esimene kevadlill paiseleht sobib hästi köha raviks, aga ka nahaprobleemide korral

Paiselehel on maa sees pikk ja hargnev risoom, mida on väga raske kätte saada, sest peale pinda mööda levimise tungib see ka maa sügavusse. Minul kasvab ta lillepeenras ja kuigi olen selle endise savise heinamaa paiga kümneid kordi läbi kaevanud, on sinna ikka jäänud mõni risoomijupike. Tegelikult on vahva, kui raagus roosi kõrval puhkeb kevadel kuldkollane õieke.