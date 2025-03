Looduse vägi / Köhavastane kevadlill paiseleht

Kevadel paiselehti otsida ja avastada on põnev. Esimesed õied puhkevad kõige soojemates paikades, kusagil kraavi või künka lõunanõlval. Seda lillekest ei maksa otsida paksu heina seest ja neid pontsakaid lillevarsi ei märka enne, kui soe päike säravana ka kollase õie pärani lahti meelitab. Siis olekski nagu pisikesed päikeserattad maapinnale kukkunud. Ikka selleks, et inimeste südameid rõõmsaks teha.

Kollane päikesesõltlane

Paiselehel on maa sees pikk ja hargnev risoom, mida on väga raske kätte saada, sest peale pinda mööda levimise tungib see ka maa sügavusse. Minul kasvab ta lillepeenras ja kuigi olen selle endise savise heinamaa paiga kümneid kordi läbi kaevanud, on sinna ikka jäänud mõni risoomijupike. Tegelikult on vahva, kui raagus roosi kõrval puhkeb kevadel kuldkollane õieke.

Rahvapärimus ütleb Kui nahale ilmub paise, siis tuleb paiselehe leht limale litsuda ja paise peale panna, pärast tuleb see kohe jõkke viskata, et vesi haiguse ära viiks. Kui siis keegi juhtub kogemata jões olema ja nende rohtudega kokku puutuma, pidada paised selle külge minema. „Paiselehti kuivatatakse ja tehakse neist teed, seda joovad need, kes on läkastavas köhas.“ folklore.ee; Vilbaste, Kohtla v., Järve, 1930

Esimesel aastal kasvab sellisest juurikajupist tegelikult välja ainult leht, teisel aastal tulevad kevadel esmalt õied ja alles juunis peale viljumist ka lehed. Juurekodarikuna arenevad lehed on võrdlemisi suured, isegi paarikümnesentimeetrise läbimõõduga. Pealt on need tumerohelised, alt valgeviltjad. Nad meenutavad oma kujult kabjajälge, on ümarsüdajad, veidi loogelise servaga ning asetsevad pika roo otsas.

Õisikuvart katavad väikesed pruunid soomuslehed ja selle ladvas on pisike kollane korvõisik, mis eemalt vaadates meenutab võilille. Kollase õisiku keskel on putkõied, servades keelõied. Õhtul korvõisikud sulguvad, servmised õied tõmbuvad kaarjalt kokku ja õienutt langeb longu. Järgmisel päeval päikese käes avaneb see jälle. Pärast õitsemist õiekate sulgub ja taas puhkedes on paljale õisikupõhjale tekkinud valge nutitaoline lendkarvadega viljakogumik. Kuigi paiseleht on üks esimesi taimi, mis meil kohe peale lume sulamist õitsema hakkab, ei maksa teda väga vara hommikul otsima minna: enne kella 9–10 see päikesesõltlane oma õisi ei ava. Varsti pärast seda vaatavad kõik kollased õied päikese poole.

Paiselehte kasutatakse *rögalahtistina *paukuva köha vastu *higile ajava vahendina *bronhiidi vastu *limaskestapõletike puhul

Vaeslapseleht