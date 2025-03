Lumeroosile meeldib viljakas parasniiske pinnas ja poolvarjuline kasvukoht. Päikselisemas kohas võib taime ümbruse multšida komposti või ka kividega, et juuri kuivamise eest kaitsta. Vältida võiks istutamist päris keskpäevase lauspäikesega kohta. Lumeroosid sobivad aias kasvama püsikupeenrasse, kus pole väga jõulisi taimi, kes ta nälga jätaksid. Head naabrid on sõnajalad, epimeediumid, kopsurohud, priimulad, brunnerad jt. Lumeroosid ei armasta kasvada suurte okaspuude all ja rodopeenras, sest eelistavad neutraalset või kergelt aluselist pinnast. Aja jooksul kasvavad puhmad suureks ja laiaks, seega võiks peenart kujundades lumeroosile piisavalt ruumi jätta.