Need viisakad viiekümnendad...

„Eelmisel sügisel kuulsin autoraadiost, et veel on võimalik esitada Maakodu konkursile kodusid. Mõtlesin, et mu vanavanemate kodu, kus mu isa on üles kasvanud ja kus me vennaga tihti lastena käisime, on nii toredasti üles putitatud, et miks mitte ka seda maja konkursile pakkuda. Oma vanematele ma igaks juhuks ideest ei rääkinud, sest nemad oleks kohe käte ja jalgadega vastu punninud ja mõelnud esimese asjana, et mida alevirahvas mõtleb. Talvel elavad nad Tallinnas, aga kevadest hilissügiseni tegutsevad nad Järva-Jaanis. Tegin majast pildi ja saatsin Maakodule,“ räägib Jane Õunaste, kes on pärast seda seljataga tegutsemist saanud emalt ja isalt sugeda. Ja mitte vähe.