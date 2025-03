MÕTISKLUS /Eksootika kodustamine

Orhideliiriumimaania

Suurbritannia kuulus Kew botaanikaaed tunnistas paar aastat tagasi, et kõige haruldasemaid orhideesid ei julgetagi külalistele näidata, sest hoolimata 24tunnisest videovalvest varastatakse haruldasi taimi järjekindlalt nii kasvuhoonetest kui ka avamaalt. Kuuldavasti annavad praegusajal orhideehullusele uut hoogu sotsiaalmeedia suunamudijad.

Kliimapagulase kingitus

1980ndatel oli Tallinna botaanikaaias tsümbiidiumide kasvatamise hiilgeaeg: kollektsioonis oli üle 200 sordi. 1990ndad olid aga keerulised: kütusekriis, maailmaturg avanes ja ujutati üle Hollandis kasvatatud odavate orhideedega. Ent orhideevaimustus ei näita seniajani vähenemise märke – orhideenäitused ja nendega kaasnevad väljamüügid, mis on sagedasti ajastatud just märtsikuusse ja naistepäeva kanti, on rahvarohked.