Toalillena võib katsetada pidada tsümbiidiumi, õiteilu jagub lausa mitmeks kuuks

Ampulle, kuhu orhideeõis vette panna, on saada erineva suuruse, laiuse ja pikkusega.

Sellepärast lisangi emotsiooniostuna hulgilaos ostukorvi mõned roostekarva tsümbiidiumid, et värvivaesesse kevadtalve rõõmu ja sära tuua. Kingituseks iseendale, ühtlasi võimaluseks hoida n-ö kätt soojas ajal, kui minu kütmata kasvuhoones on näha vaid nartsisside pisikesi ninanöpse. Uhked orhideed sobivad moodsasse mõisainterjööri muidugi suurepäraselt, sest enamasti just mõisate juures palgal olnud aednikud saidki eksoote kollektsioneerida ja oranžeriisid põnevate soojalembeste taimedega sisustada.