Lugeja kirjutab

Lemmiklooks oli ajaloolise hõnguga lugu „Noorpaar ehitas vanaema loomalauta mõnusa kodu“. Olen ka ise pärit looduskaunist kohast ja isatalu on toimekate sugulaste poolt korda tehtud, mistõttu tunnen alati sinna sõites head meelt... Olen tänulik, et aastatel 1902–1908 ehitatud talumaja on nüüd kenasti taastatud. Seal elab noor pere, kelle toimetuste üle olen tänulik! Nii jätkub Eestimaa elu!

Mulle meeldib Teie ajakiri, mis on nii sisukas, et ei saa jätta ühtki artiklit lugemata.

Selle ajakirja lemmiklugu on „Lumiste aedade lummavad vaated“, kus räägiti, mida silmas pidada, et aed ka talvel kena välja näeks. Lugu taliõunasortidest on väga kasulik teave, et valida välja parimad sordid. Tegelikult on terve ajakiri silmi avardav, palju inspiratsiooni ja mõtteid andev, eriti ilusatest kodudest jpm.