40 lehtköögivilja külvitabel. Lisatud Thuni külvikalender

Paljud lehtköögiviljad ei vaja ettekasvatust, pista vaid seeme mulda ja mõne nädala pärast saad juba väikseid rohelisi pealseid toidukõrvaseks noppida. Enamik lehtköögivilju on üheaastased, kuid tabelis on ka püsikköögivilju. Mis need on, näed tabeli all olevatest tingmärkidest. Neid külvates saad aastateks saaki andva peenra.