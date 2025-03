Kui tihti tuleks pesta talveriideid, kord nädalas või kord hooaja jooksul?

Villased ja nahkmantlid – üks kord hooajal

Villaseid ja nahkmantleid tuleks puhastada vähemalt kord hooajal, kui neid kantakse harvem kui teisi mantleid. Kui kasutate neid tihti, on soovitatav puhastada kaks korda hooaja jooksul – näiteks novembri alguses ja jaanuari lõpus, et tagada mantli puhtus kogu talve vältel.

Õnneks tõrjub vill loomulikult mustust ja ebameeldivaid lõhnu, mistõttu vajab see vähem pesemist kui mõned teised materjalid. Siiski tuleks olla ettevaatlik: mõnda villast mantlit võib pesta pesumasinas, teised aga vajavad keemilist puhastust. Kui pesete ekslikult mantlit, mis oleks pidanud minema keemilisse puhastusse, on suur tõenäosus, et seda ei saa enam kanda.

Fliisjoped vajavad sagedasemat pesemist

Ärge triikige fliisjopesid ning kuivatage neid kindlasti laotatult, et need säilitaksid oma pehmuse ja kohevuse.

Vihmajoped vajavad regulaarsemat puhastust

Pange tähele, et vihmajopet tuleks pesta kinnise lukuga ning pärast kuivamist on soovitatav lisada veekindlust parandavat vahendit või spreid.

Puhvkombed ja -joped sarnanevad villamantlitele

Võib tunduda, et kuna puhvjope kohev täidis on peidetud veekindla pealiskihi alla, püsib see puhtamana. Tegelikult vajavad ka need regulaarselt pesemist, sest täidis imab endasse õlisid ja lõhnu. Kui kannate puhvmantlit igapäevaselt, tuleks seda pesta vähemalt kaks korda hooaja jooksul.