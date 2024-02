Siilikkaktused kitsamas mõttes on kera- või lühikese samba taolised enamasti tugevate asteldega vähenõudlikud taimed. Õied on neil lehterjad, tavaliselt valged või roosad, suure läbimõõdu ja pika õietoruga. Palju on öösiti õitsvaid liike, mõne õied lõhnavad tugevalt.