Igapäevane sõõm värsket köögiviljamahla võib teha tervisega imet

Muidugi on värske köögivili igal moel kasulik. Kuid et sealt vajalikke toitaineid kätte saada, peab üsna suuri koguseid toorelt ära sööma. Mahlast saab rohkem vitamiine ja mineraalaineid kui salatist, sest nende kontsentratsioon on mahlades suurem. Nii on pooles klaasis porgandimahlas karotenoide, st A-vitamiini eelvitamiine rohkem kui 450 grammis toorestes porgandites. Pool klaasi mahla on paras korraga ära juua. Proovige aga süüa pool kilo porgandit ja nii mitu korda päevas!