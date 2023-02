Kuidas hoida sõbrapäevaks kingitud roose värskena?

Kui õis on longus, siis järelikult ei pääse vesi varres liikuma, kuna kanalites on õhumullid. Need saab sealt õnneks välja ajada. Valage klaasi paar sentimeetrit keeva vett. Roosile pange ümber paber, et kuum aur lehti ei kõrvetaks. Nüüd pistke varreots vette. Toimima hakkab lihtne füüsika: kuna õhk liigub soojuse suunas, imeb kuum vesi õhumullid varrest välja. Mõne aja pärast peaks õis end kikki ajama.