Sulnis toalill ämblikliilia on omapäraste õitega, mis lõhnavad meeldivalt

Kaunis ämblikliilia on üks kahest Eestis levinud liigist.

Ameerika mandrilt pärit ämblikliiliad (Hymenocallis) kuuluvad amarülliliste sugukonda nagu nartsissidki. Nime on nad saanud tänu lõhnavatele õitele. Igal õiel on kuus kitsast kroonlehte, mille keskel on tolmukaaluseid ühendavast membraanist trompet. Oma kroonlehtede ning tuules värelevate tolmukatega meenutavad õied pikkade peente jalgadega ämblikke.