Aednik Piret Pihtjõe selgitab, miks on kasulik õunapuid just juulis lõigata ja kuidas seda täpsemalt teha. Tuleb välja, et nii võib lõikusest palju enam tulu tulla. Kuidas hoida vesivõsude tekkimine kontrolli all ja mida täpselt teha vastistutatud puudega. Vaata järele!