Just nii kasvatad oma aias kõige maitsvamad kurgid ja saad kopsaka saagi

Lühiviljalist kurki on lihtne ise kasvatada, aga nagu iga asjaga, on siingi omad nõksud, mida on kasulik teada. Kogusime kokku aiandusspetsialistide (Väino Pallum, Reijo Simson, Külli Hiiesaar jt) soovitused ja tähelepanekud, et aiapidaja saaks kogu vajaliku info ühest kohast.