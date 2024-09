Korja oma aiast lilleseemneid ja säästa uute ostmiselt raha

Võimalusel korjake ainult täiesti küpseid seemneid! Pooltoorelt korjatud seemnete idanevusprotsent on madal või ei idane need üldse.

Kõige keerulisem ongi määrata õige korjamisaeg. Kui kardate, et seemned pole jõudnud veel valmida, kuid tahate äraõitsenud õievarred juba tagasi lõigata, laske viljadel õhurikkas ruumis järelvalmida. Seemned eraldage alles siis, kui viljad ise pakatama hakkavad. Siis on see töö ka kõige lihtsam.