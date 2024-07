Istuta katusele lilled! Soovitused elurikka mätaskatuse rajamiseks ja hoolduseks

Katusehaljastuse taimede valikul on kaks peamist kriteeriumi: kõige olulisem on see, et liigid sobiksid ja peaksid vastu kohalikele tingimustele. Teiseks tuleb arvestada ka liikide visuaalset väljanägemist, seda just siis, kui katus on nähtav ja moodustab olulise osa üldisest ümbruskonna kujunduskontseptsioonist.