Imelikud vaarikad puu otsas on hoopis mooruspuu viljad

Mooruspuud on ühe- või kahekojalised puud või põõsad. Õitsevad nad samal ajal lehtimisega ning nende õied on ühesugulised. Viljad meenutavad vaarikat, aga on rootsukese otsas, liitvilja kuju on ebakorrapärane nagu tüüakas jonklik vorstike.