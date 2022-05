Millal on õige aeg istutada liiliaid

Tuntud liiliakollektsionäär Mati Rang rääkis, kuidas ikka ja jälle küsitakse temalt kevadel liiliasibulaid, et need kohe maha panna. Inimesed on väga imestunud, saades teada, et liiliaid on õigem istutada hoopis sügisel.

Samas võib liiliaid istutada ka aprillis-mais, kui muld on veel jahe. Kopsakamate sibukate puhul võib isegi samal suvel õisi oodata. Oluline on muidugi jälgida, et ostetavad sibulad ei oleks poes liiga läbi kuivanud.

Teine asi, mida aina küsitakse, on see, kuidas ja kus sibulaid ületalve hoida.

Kuhu ja kuidas sibulaid istutada, loe artiklist.