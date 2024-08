Kes närivad ploomide sisse augud ja kuidas neid kahjureid tõrjuda?

Kuigi osa ploome jääb puule, on veel vara rõõmustada. Mõne aja pärast hakkab osa neist kiiresti värvuma, vilja pinnal võib leida läbipaistvaid kummitilgakesi. Vara värvunud ploomid varisevad, on täidetud näripuruga ja väljaheidetega, mõnikord leiab sealt ka vastse.

Sageli ei jõua üks kahjustus lõppeda, kui teine juba algab. Kuivõrd ka kahjustuspildis on sarnaseid jooni, siis sageli ei teatagi, et ploome kahjustab rohkem kui üks putukaliik ning et nende tõrje on erinev.