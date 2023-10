Miks kasvavad vahel kummalise kujuga porgandid või tomatid?

Poes müügil olevad aiasaadused on kindla kuju ja suurusega. Kurgid ja porgandid on ühtviisi pikad ja sirged, õunad ja tomatidki on justkui väljavalitud. Aiasaaduste tootjad ja aiapidajad leiavad aga aeg-ajalt ikka mõne vigurkartuli või haralise porgandi, topeltõuna või monstrumtomati.