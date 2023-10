Need taimed pakuvad sügiseses aias ohtralt värvirõõmu

Mõni aed on sügisel isegi värvikam kui kevadel või suvel – on näha, et omanik on osanud taimi valida. Milliseid kauni sügisvärviga puid-põõsaid-püsikuid võiks siis aeda istutada? Ehk leiate mõne neist veel praegu aiaäride lõpumüükidelt, enamikku lehtpuid ja -põõsaid võib vabalt istutada hilissügiseni.