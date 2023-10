Halloween’i tähistamine sai tegelikult alguse Euroopas

Halloween on lühend nimetusest pühakutepäeva laupäev (All Hallows’ Eve). Halloween on oma pika ajaloo tõttu kombinatsioon paljudest traditsioonidest. 18. sajandist hakkas Iirimaal levima komme tuua ühislõkkelt koju süsi õõnestatud kaalika sees, mis ongi selle püha kõrvitsalaterna eelkäija.