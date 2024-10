Kärbsepüünise nimeline toataim õigustab oma nime, kuid on üpris kapriisne

Omapärastel klapplehtedel on tundlikud harjased. Kui neile laskub putukas, sulguvad lehe poolmed selle ümber, lömastades putuka ning seedides selle. See looduse etendus on köitev. Et tagada taimedele vajalik õhuniiskus, kasvatatakse neid klaasanumates. Talvel vajab kärbsepüünis jahedat (10°).