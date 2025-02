Mis taim on sundaville? Vaatamata segadusele nimega sobib see kaunitar meil aknalauale või amplisse

Nagu paljude aednikupõlvkondade kibedad kogemused on näidanud, ei kuulu kõige kaunimad taimed enamasti kõige kergemini hooldatavate või vastupidavamate hulka. Just selline iludus, kes eeldab, et talle alati personaalselt lähenetaks, on ka taim, kelle leiab kauplustest enamasti nimetuse all Sundaville®.