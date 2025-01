Peenramaa on külmunud? Kujunda toas akvaariumisse veetaimedest värvirikas aed!

Kuid sarnaselt maismaataimedega, on nendegi maailm väga põnev. Igal taimel omad „veidrused“. On taimi, kelle juured kinnituvad põhja, lehed aga jäävad veepinnale (nt vesiroosid). Osal taimedel on lehed küll veepinnal aga juured põhja ei ulatu, vaid ripuvad vees (nt lemled ja vesisalat). Enamik taimi on veesisesed ja nende juured kinnituvad põhja. Kuid on ka veetaimi, kel juuri kui selliseid ei ole. Pilku püüavad ka veetaimede kaunid lehed – on võrgutaolisi, kirjude, punakate, nooljate, südajate ja lintjate lehtedega taimi. Nii mõnigi veetaimedest üllatab oma õieiluga.