Efektne toataim käändnoliina ehk elevandijalg sobib hajameelsele lillesõbrale

Käändnoliina huvitav ja efektne välimus on talle mitmes keeles andnud nii mõnedki toredad nimed, nagu pudelipuu (soome k Pullojukka), käändbokarna, elevandijalg (sks Elefantenfuß) ja ponisabapalm (ik Ponytail palm).

Sobivad kasvutingimused

Kuigi suhteliselt aeglase kasvuga käändnoliina saavutab oma tõeliselt uhke väljanägemise alles vanemas eas, on taim oma kodarikuna tüve tippu kinnituvate pikkade kitsaste käänduvate lehtedega armas pilgupüüdja ka noorelt.

Kui noor taim on vaid paarkümne sentimeetri kõrgune, siis vanemad taimed võivad kasvada kuni meetri kõrguseks (vabas looduses isegi kuni 10 m kõrguseks). Lisaks toredale tüve tipus asetsevale lehekodarikule on huvitav ka käändnoliina tüvi, mis altpoolt, mullapinna lähedalt on jämenenud ja meenutab, nagu ka saksakeelne nimi viitab, elevandi jalga.