Tiigerlehiku (Calathea) värvikaotuse põhjuseks on vähene valgus. Asetage taim aknalauale, kuid nii, et talle ei puhuks aknapraost peale jahedat õhku. Külma õhu eest hoidke taime kindlasti ka tuulutamise ajal. Tiigerlehik on ju Lõuna-Ameerika troopikataim.