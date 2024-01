Too endale kodurahu ja majaõnn ühe taimena, milleks on lihtsasti kasvatatav helksiine

See taim on levinud ka nimetuste majaõnn, kodurahu ja poisipea all. Ka inglise keeles on helksiinel mitmeid nimetusi nagu beebi pisarad (babys tears), ingli pisarad (angels tears), tegele-oma-asjadega (mind-your-own-business), korsika nuhtlus (The Corsican curse). Saksa keeles on ta tuntud poisipea (bubiköpfchen), soome keeles aga majaõnne (kodinonni) nime all. Oma ladinakeelse nime on ta saanud botaaniku Joseph Francois Soleirol´i järgi.