9 nippi, kuidas hoolitseda silmailu pakkuva kliivia eest

Kliivia ei ole väga pirtsakas kasvukoha temperatuuri suhtes. Ühtviisi kasvab hästi nii ahi- kui keskküttega ruumides, kus temperatuur on vahemikus +18...+22°C. Talvel, mil taim puhkab, võiks temperatuur olla siiski veidi madalam, kuid mitte alla +12°C.

Kliiviat kasta kevadest suve lõpuni rikkalikult, kuid lasta kastmiskordade vahel mullapinnal veidi kuivada. Vältida läbivettimist ja alusele kogunevat seisvat vett. Suvisel ajal võib taimelehti piserdada. Talvisel puhkeperioodil kasta harva, vaid niipalju, et taim ei kuivaks ega lehed närtsiks.

Kliivia puhkeperiood algab suve lõpus ja kestab umbes kuus kuni kaheksa nädalat. See aeg on oluline õiepungade moodustamiseks. Peale puhkeperioodi hakatakse taas vähehaaval rohkem kastma.

Et kliivia lihakaid juuri mitte häirida, istutatakse teda ümber ettevaatlikult ja harva, 2-3 aasta järel ning pärast õitsemist. Istutuspott peaks olema võimalikult väike, see aitab kaasa rikkalikumale õitsemisele. Istutusmullaks sobib vett hästi läbilaskev kompostimuld, kuhu on liiva sisse segatud.