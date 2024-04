Põldkännak ehk lambasalat on erakordselt väärtuslik lehtköögivili, mille seemned saab külvata juba nüüd

Kui märkate aiaäris seemneid valides imeliku nimega taime põldkännak (Valerianella locusta) ega oska temast midagi arvata, siis teadke, et tegu on erakordselt väärtusliku lehtköögiviljaga: peterselli järel on ta rauasisalduselt köögiviljade hulgas teisel kohal, palju on ka vitamiine (E, B, C) ja karotiini. Eeterlikud õlid annavad lehtedele maheda pähklimaitse.