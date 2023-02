Taim kuulub maavitsaliste sugukonda nii nagu ka paprika, baklažaan, tomat ja kartul. Kasvunõuete poolest sarnanebki ta kolme esimesega. Taim on tugevasti harunev kuni 1m kõrguseks kasvav poolpõõsas, mida tänapäeval vaid kultuurtaimena tuntakse. Pärineb see Lõuna-Ameerika aladelt. Euroopas on melon-maavits võrdlemisi uus kultuur, mille viljelemine pälvis suuremat tähelepanu alles 20. sajandi teisel poolel. Tänaseni on seda siin ulatuslikumalt viljeldud Hispaanias ja Itaalias, katseliselt ka Madalmaades, Saksamaal jm.