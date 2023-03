Maailma kõige kallim köögivili on sageli ka eestlaste toidulaual

Kirjus maitsetaimede maailmas on sageli keeruline tõmmata selget piiri, kus lõpevad köögiviljad ja algavad vürtsid. Jaapani vasaabi ongi üks selline tegelane, kes end eikellegimaal mõnusalt sisse seadnud. Liiga tuntud ja saagikas selleks, et mitte tolmuda marginaalsete gurmeetoodete riiulil, kuid piisavalt keerulise agrotehnikaga ja kallis, et mitte saada supilusikaga iga toidutaldriku äärele lisatud.