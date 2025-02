Neljakandiline piimalill annab rohkesti seemneid, millest saab aknalaual kasvatada uued taimed

Neljakandilise piimalille noorte taimede leherood on hõbedased, taime vanemaks saades muutuvad lehed aga üleni roheliseks.

Nii nagu nimigi ütleb, on taimevars kandiline. Taimevarre kandilisust rõhutavad ka pruunikate karvadega kaetud kantide servad. Tumerohelised lehed on suhteliselt suured, kuni 7 cm laiad ja kuni 20 cm pikad. Lehtede suurust mõjutab veidi ka kasvukoht – varjulisemas kohas on lehed suuremad kui päikselises kasvukohas. Nii kuis taim kasvab, langevad lehed varre alumiselt osalt maha (sarnaselt teistegi piimalillelistega), jättes selle paljaks. Piimalilledele omaselt eritab temagi nahka ja limaskesti ärritavat piimjat mahla.