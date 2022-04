Kuidas päästa jäneste näritud viljapuid

Kui tara, mis varem jänesed noortest puudest eemal on hoidnud, ühtäkki alt veab, võivad haavikuemandad üheainsa ööga puukeste veel korbakorrata tüved koorest päris paljaks närida. Pilt, mis siis aias avaneb, pole just meeliülendav. Kui pahategu kohe silma hakkab, annab asja tihti veel parandada, ent siiski mitte alati.

Kui koor on tugevasti näritud ja lahtirebitud ribad lipendamas, kuid koorealune kambiumikiht alles, peab haava ruttu kuivamise eest kaitsma. Määrige sellele pookevaha või haavapalsamit. Siis on lootust, et suve jooksul koor allesjäänud kambiumist taastub. Jääb haav kaitsmata, kuivab kambiumikiht ära ja sureb.

Väiksemate kahjustuste korral piisab vaid haava katmisest. Kui aga viga on saanud pool või enamgi tüve ümbermõõdust, on suureks abiks sildpookimine – pookoks(ad) pannakse sillana üle haava.