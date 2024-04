Varakevadel istutatud päevaliiliajuurikad saavad kasvuks hea stardi

Need, kes on püsililledega rohkem kokku puutunud, teavad, et istikuid on kasulikum muretseda paljasjuursena. Nii on võimalik võita mitte üksnes rahaliselt: juurikaid varakult potistades saab taimede kasvuperioodi pikemaks venitada, nad jõuavad suve jooksul kasvada suuremaks ning pakuvad silmailu juba esimesel kasvuaastal.