Elulõngade kevadine hooldus tasub suvel ära rikkaliku õievahuga

Roogoja talus elulõngasid kasvatav Aili Kivistik ütles, et tema elulõngasid talveks ei kata, ainult labidatäis mulda peale ja kõik. Kes aga katted peale pani, võib need soojade ilmade saabudes ära võtta.

Kõige suurem talvekahju võib olla see, et suure lume all ei saanud taimed õhku ja haudusid ära. See juhtub siis, kui maa on sula ja juur tegutseb. Mitte mingil juhul ei tohi Kivistiku sõnul taime siiski välja kaevata, isegi kui paistab vaid tühi koht. "Elulõng võib magada maas mitu aastat. Mõtleb-mõtleb ja pistab siis pea maast välja. Tühjale kohale võib teist sorti taime kõrvale istutada, vanem elulõng konkurenti ei talu ja pistab kohe ladva maa seest välja. Seda on juhtunud," kinnitas Kivistik.