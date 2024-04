Milline kasvuhoone valida – millisest materjalist, kui suur ja missuguste lisadega?

Kasvuhoone valikul peaks läbi mõtlema, mida on plaanis seal kasvatada ja kui palju - sellest sõltub suurus.

Kas kasvuhoone pidamine on tõeline kirg või lihtsalt üks lisategevus aias? See määrab ära, kui palju ollakse valmis kasvuhoonesse investeerima. Suurem investeering tasub ennast perspektiivis ja igapäevases kasutusmugavuses kindlasti ära. Kvaliteetne kasvuhoone on aia ehteks, mitte ainult praktiliseks kohaks.

Kasvuhoone ostmine on otsus pikaks ajaks. Hea kasvuhoone eluiga on pikem kui autol.

Mis materjalist kasvuhoonet eelistada?

Kasvuhoone peaks olema alumiiniumist konstruktsiooniga ja kattematerjalina soovitame kindlasti polükarbonaatkatet, mitte klaasi.

Alumiiniumraam on kerge ja kestab väga-väga kaua, erinevalt rauast või tsinkplekist, mis roostetab aastatega ikkagi läbi.

Üleni klaasist kasvuhoone tekitab küll nostalgiat aga võib puruneda (ohtlik lastega peredele), vajab rohkem hooldust ning pole taimede seisukohast nii hea lahendus.

Polükarbonaat on taimede seisukohast parim: hajutab valgust, laseb läbi taimedele vajaliku päikese spektriosa ja hoiab hästi sooja. Viimane on eriti oluline öökülmade puhul. Polükarbonaat ei purune kergelt, on pikaealine, kaalult kerge ja lihtne hooldada.

Polükarbonaadi paksus võiks olla alates 8 kuni 10 mm. Kuigi väga väikestel kasvuhoonetel kasutatakse ka 4 mm paksust katet, peaks suurematel mudelitel alla 8 mm paksust katet vältima, kuna suurem lumi võib selle sisse vajutada või tormituul lahti rebida.

Plastiku ainuke miinus on see, et ta ei paista nii ilusti läbi nagu klaas. Samas on see just tema suurimaks plussiks valguse hajutamisel.

Kuna klaaskate katusel on ebamugav ja vajab varjutamist, siis on viimastel aastatel eriti populaarne lahendus tellida seinad kirka 4 mm karastatud klaasiga ja katus tugeva polükarbonaadiga.

VIDEO kasvuhoone kokku panekust 👇

Kui suur kasvuhoone valida?