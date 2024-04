Roosikasvataja annab nõu, kuidas valida ja istutada paljasjuurseid roose

Paljasjuursete istikute parim istutus- ja ka ümberistutusaeg on kevadel alates aprillist ja sügisel oktoobris-novembris. Puhkeseisundis taime võrsed on rohelised ja ilma lehtedeta, seepärast võib ta kasvukohale panna varakevadel kohe, kui maapind on sulanud. Varajane istutusaeg on, võrreldes kasvuhoones ettekasvatatud külmaõrnade konteineritaimedega, suur eelis. Sügisel võib istutada seni, kuni maapind ei ole külmunud.