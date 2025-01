Vastupidav toataim roio-tradeskantsia kannab õisi justkui paadis

Meil tuntakse teda rahvapärase nimetusega taskulill, inglise keelt kõnelevas piirkondades teatakse taime nimetusega auster-taim (oyster plant), mehed-paadis-taim (men in the boat), paat-taim (boat plant), paat-liilia (boat-lily) jpt.

Vahvatele nimetustele on andnud põhjust taime taskuid (või väikest paati) meenutavad kandelehed. Neis asetsevad tillukesed valged kolmetised õied, õitseb taim aastaringselt. Taime kõrguseks on kuni 30 cm. Lehed on kuni 20 cm pikad ja lineaarsed, altpoolt purpurjad, pealt rohelised. Sordist olenevalt võivad lehed olla üleni rohelised või triibulised.