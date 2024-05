Arbuusi kasvatamine õnnestub paremini kasvuhoones, kuid selle võib ette võtta ka peenramaal

Arbuus on soojanõudlikum taim kui melon ja Eesti tingimustes on avamaal andnud päris rahuldavaid saake ainult kuiva, pika ja päikesepaistelise suve korral. Samas on Eestis avamaal saadud soojal kuival aastal arbuuse, mis on kaalunud pea 9 kilo.