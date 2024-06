Aias kasutamiseks sobilike multšide valik on lai. Tutvustame 18 erinevat võimalust

Multšikiht on ka silmale ilus vaadata, kui tegemist on dekoratiivmultšiga taimede all. Multšid jagunevad kaheks: lagunevad (ajapikku muutuvad ise mullaks) ja mittelagunevad. Lagunevaid tuleks 2-4aasta järel uus kiht taas peale panna, mittelagunevate vahelt tuleks aga lehed ja muu praht iga-aastaselt välja puhastada (harjaga pühkides, imuriga imedes või puhuriga puhudes).