Kuidas ehitada maakoju lõhnatu kuivkäimla

Kuivkäimla on teadliku inimese valik. Kahjuks on levinud arusaam, et WCs nupule vajutamine uhub probleemi ära. Tegelikult on vastupidi – probleemid hoopis võimenduvad. Vett roojale peale lastes kulutame ühe näpuvajutusega 5–15 liitrit puhast joogivett. On teada, et vees toimub jäätmete lagunemine umbes 20 korda aeglasemalt kui õhukeskkonnas. Eriti ohtlik on selline septik koduõuel, sest kahjulikud bakterid jäävad sinna väga kauaks.

Kuivas kemmergus, kus vedelik paksust massist eemale juhitakse, on inimese tervisele ohtlikke baktereid 10 000 korda vähem kui veega tualeti kogumiskaevus ehk septikus. Ometi näeb taastatud vanades taredes ja ökomajadeski valdavalt veega tualette. Meid saadavad mälestused haisvatest kuivkäimlatest. Selliseid võib tõesti kohata veel nüüdki, eriti kui ei teata, milliseid tehnoloogiaid kuivkäimlat ehitades kasutada.