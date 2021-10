Spargel on sügiseses aias üks suurimaid pilgupüüdjaid. Vaata, kuidas teda kasvatada ja paljundada!

Sügisel kannab taim pea hernesuuruseid kerajaid oranžpunaseid vilju ning kogu taim mõjub kui jõulupuu. Hilissügisel muutub kogu taim üleni kollaseks. Lehed on asparil pea olematud, see eest kannab taim 3-6 kaupa kimpudesse koondunud nõeljaid 1-3 cm pikkuseid harusid ehk kladoode, mis lehtede ülesandeid täidavad.

Tema kasvatamine pole keeruline, kuid saamaks jõulist ja suurt puhmast, eelistab aspar hästi haritud ja toitaineterikast mulda. Jõulisema kasvuga on eelkõige vanemad taimed. Kevadel võib taime ka multšida sõelutud kompostimulla ja kõdusõnniku seguga – see hoiab mullapinda niiskena ja on ühtlasi väetise eest. Kevadeti võib lisaks anda ka mõnda lilledele mõeldud mineraalväetist.

Kui kasvukoha muld sisaldab vähe niiskust ja on toitainetevaene, jääb taime kasv väheldaseks ja varred peeneks. Aspar on võrdlemisi külmakindel (talub kuni -30º C) ja talvitub hästi ilma erilise talvekatteta. Piisab täiesti, kui lume kogunemiseks jätta sügisel taimele umbes 20cm varretüükad. Seevastu on külmaõrnad kevadeti tärkavad noored võrsed ja neid tuleks öökülmade eest näiteks kattelooriga kaitsta.