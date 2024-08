Aed-tradeskantsia on justkui lilleõisi kandev kõrreline

Olenevalt sordist, kuni 60cm kõrguseks kasvaval aed-tradskantsial on püstised lihakad varred, mille külge kinnituvad enamasti rohelised, kitsad, pikad ja lineaarsed lehed. Väikesed, 2-4cm läbimõõduga kolmetised (st kolme kroonlehega) õied on varustatud enamasti erekollaste tolmukatega ja neid on tal kuus. Õied asetsevad kimbuna sarikais ning nende värvus varieerub olenevalt sordist sinakaslillast valgete, roosade ja lillakate toonideni. Õitsema hakkab taim juuni lõpus ja see kestab sügiseni. Kuigi ühe õie ilu jagub vaid pooleks päevaks kuni päevaks, avaneb juurde pidevalt uusi õisi ja nii näib õitsemine olevat lõputu.