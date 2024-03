Purpurvaniku lillakasroosad õied meenutavad langevarje, nende nägemiseks tuleb seemned külvata juba nüüd

Eriti iseäralikud on selle Mehhikost pärit eksootilise kaunitari õied. Need koosneksid otsekui kahest osast: kokkukasvanud tupplehed on nagu lillakasroosad langevarjud, mille keskelt küünitab välja mustjaspunane toruke. Viimane on kujunenud viiest kokkukasvanud kroonlehest. Täisõitsengu ajal lisandub õiele veel kolmaski korrus, kui torust hakkavad välja turritama emakasuue ja tolmukad.