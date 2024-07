Võõrasemasid võib külvata ka suvel ehk just nüüd, et järgmisel kevadel õisi näha

Võõrasemade sordivalik on lai, leidub nii suure- (õite läbimõõt 10cm) kui väikeseõielisi (õite läbimõõt vaid 2,5cm) sorte. Samuti on lai värvispekter ja varieeruv taime kõrgus (5-30 cm). Nii et igaüks leiab endale midagi meelepärast.