Need 12 taime toovad aeda sidrunilõhna ja sobivad ka toitude või jookide maitsestamiseks

Juba Tiibeti ja Vana-Hiina kultuurist on teada, et sidrunilõhn võtab maha halva väsimuse ja soodustab sügavat und. Aroomteraapias on sidruni-, lavendli- ja sandlilõhn võrdselt aukohal. Kõiki neid lõhnu soovitatakse kasutada magamistoas ja aroomivannides.