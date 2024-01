Meil aias ja toas poputatud lilled vohavad mujal maailmas sageli tüütute umbrohtudena

Innustunud aedniku saatus on üks lõputu rist ja viletsus. Kord võtab taimekesed külm, kord surevad nad kuivuse või liigniiskuse kätte. Kui selle peale jääb must masendus veel tulemata, saabub see kindlasti hetkel, kui teadvustate, et suur osa poputatud hellikuist on tegelikult umbrohud.